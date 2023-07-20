В Татарстане чаек проверяют на наличие птичьего гриппа

Экологи мониторят падеж птицы и берут патологический материал, чтобы провести лабораторные исследование
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Татарстане работники межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам обследовали места скопления чаек на свалках и прудах. Мероприятие прошло в Новошешминском районе.
Экологи мониторят падеж птицы и берут патологический материал, чтобы провести лабораторные исследование на выявление птичьего гриппа. Это необходимо для предотвращения распространения заболевания на территории Татарстана.
«В этом году распространителями болезни служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше. Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на свалках и полигонах бытовых отходов» - пояснил Федор Батков, глава Госкомитета РТ по биоресурсам.
В результате при обследовании водоемов скопления чаек обнаружено не было. Свалка закрыта и рекультивирована.
Ранее мы сообщали, что птичий помет стал причиной неприятного запаха в Набережных Челнах.
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