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НовостиОбщество20 июля 2023 10:10

В Татарстане чаек проверяют на наличие птичьего гриппа

В этом году именно эти птицы являются основными переносчиками заболевания
Адам САГАЛ
Экологи мониторят падеж птицы и берут патологический материал, чтобы провести лабораторные исследование

Экологи мониторят падеж птицы и берут патологический материал, чтобы провести лабораторные исследование

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане работники межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам обследовали места скопления чаек на свалках и прудах. Мероприятие прошло в Новошешминском районе.

Экологи мониторят падеж птицы и берут патологический материал, чтобы провести лабораторные исследование на выявление птичьего гриппа. Это необходимо для предотвращения распространения заболевания на территории Татарстана.

«В этом году распространителями болезни служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше. Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на свалках и полигонах бытовых отходов» - пояснил Федор Батков, глава Госкомитета РТ по биоресурсам.

В результате при обследовании водоемов скопления чаек обнаружено не было. Свалка закрыта и рекультивирована.

Ранее мы сообщали, что птичий помет стал причиной неприятного запаха в Набережных Челнах.

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