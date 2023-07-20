В Казани на Горьковском шоссе завершили строительство тоннелей возле трех улиц

Работы по реконструкции Горьковского шоссе планируют завершить к концу 2024 года. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Казани возле улиц Фрунзе, Болотникова и Восстания завершено строительство тоннелей в рамках реконструкции Горьковского шоссе, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

На данных участках до конца 2023 года планируют завершить возведение подпорных стен, уложат верхний слой основания из асфальтобетона и обустроят канализационные насосные станции.

Отметим, работы по реконструкции Горьковского шоссе должны закончить в 2024 году. Пропускная способность дороги может увеличится в два раза. Напомним, в Казани для этого изымут шесть земельных участков.

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