«Открытие Авто»: китайские автомобили в 2023 году могут обогнать по продажам в Татарстане российские бренды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Татарстана по итогам 2023 года могут купить больше китайских автомобилей, чем российских.

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили результаты продаж новых и подержанных автомобилей на рынке Татарстана по итогам полугодия. В январе-июне в регионе было реализовано 101 264 новых и подержанных автомобилей. На первичном рынке китайские автомобили догоняют по продажам российские марки.

С января по июнь 2023 года в Татарстане было продано 16 334 новых машин, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июне текущего года продано 3205 новых автомобилей, что на 23% больше майских продаж и почти в 3 раза больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж вошли марки LADA (продано 1277 новых машин), Chery (315 машин), Haval (273 машины), Hyundai (224 машины), Kia (206 машин). По итогам полугодия на автомобили марки LADA в Татарстане пришлось 40% всех продаж, в прошлом году эта доля составляла 30%. Доля китайских брендов (Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Tank, FAW, JAC и других) выросла в два раза - с 15% до 34%. С учетом текущей динамики продажи автомобилей китайских брендов по итогам 2023 года даже могут превзойти российские. В сумме российские и китайские бренды уже занимают более 80% рынка новых автомобилей региона и к концу году могут еще больше потеснить оставшихся конкурентов из других стран, чьи машины продаются преимущественно по каналам параллельного импорта. Единственное, что может помешать дальнейшему взрывному росту продаж китайских авто - повышение курса юаня по отношению к рублю, которое неизбежно приведет к новому росту цен.

Самыми популярными моделями в автосалонах Татарстана в июне стали LADA 2190 Granta (продано 505 авто), LADA 2191 Granta (276 авто), Chery Tiggo 7 Pro (172 авто), LADA 2194 Granta (161 авто), Haval Jolion (151 авто).

По итогам полугодия доля новых автомобилей в общих продажах Татарстана осталась на прежнем уровне и составила 16%, у покупателей сохраняются широкие возможности выбора и покупки авто на вторичном рынке.

С января по июнь 2023 года в Татарстане было зарегистрировано 84 930 сделок купли-продажи автомобилей с пробегом, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне в регионе было продано 15 662 автомобиля, что сопоставимо с майскими данными продаж и на 33% больше, чем в июне прошлого года.

В топ-5 июньских продаж автомобилей с пробегом вошли марки LADA (продано 4374 авто с пробегом), Kia (1576 авто), Hyundai (1135 авто), Volkswagen (768 авто), Renault (722 авто). По сравнению с первым полугодием 2022 года, в январе-июне 2023-го в пятерке популярных марок изменений не произошло, покупатели пока верны своим предпочтениям в выборе российских, европейских и корейских брендов.

Самыми популярными моделями среди подержанных автомобилей в Татарстане, как и в прошлом году, остаются LADA 2114 Samara (зарегистрировано 645 сделок), LADA 2190 Granta (548 сделок), Kia Rio (540 сделок), Hyundai Solaris (466 сделок), Ford Focus (301 сделка).

Анализ проведен на основе данных регистраций автомобилей агентства «Автомаркетолог».