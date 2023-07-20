Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 8:55

В Казани с начала 2023 года родились 9,2 тысячи детей

Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Большая часть новорожденных являются мальчиками.

Большая часть новорожденных являются мальчиками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани с начала 2023 года родились 9,2 тысячи детей. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Управление ЗАГС города.

Большая часть новорожденных являются мальчиками. Это 4,8 тысячи детей. А девочек на свет появилось 4,4 тысячи. Первенцами стали около четырех тысяч детей, вторыми в семье - 3,3 тысячи, третьими - 1,5 тысячи, четвертыми и более - 516 ребенка.

Напомним, стали известны самые популярные имена, которые дают новорожденным в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram