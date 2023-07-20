Большая часть новорожденных являются мальчиками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани с начала 2023 года родились 9,2 тысячи детей. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает Управление ЗАГС города.

Большая часть новорожденных являются мальчиками. Это 4,8 тысячи детей. А девочек на свет появилось 4,4 тысячи. Первенцами стали около четырех тысяч детей, вторыми в семье - 3,3 тысячи, третьими - 1,5 тысячи, четвертыми и более - 516 ребенка.

Напомним, стали известны самые популярные имена, которые дают новорожденным в Казани.

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