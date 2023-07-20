Ограничения введут еще на нескольких участках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Елабужском районе на участке М-7 сняли ограничение скорости движения в 50 километров в час. Речь идет о 1026-1038 километрах трассы «Волга». Там завершили ремонт дороги, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Однако ограничения по скорости и сужение проезжей части сохраняются на участках с 786 по 794 километр, с 812 по 824 километр, на 15-28 километрах, а также на подъезде к Ижевску и Перми трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском и Менделеевском районах Татарстана.

Кроме того, ограничения введут еще на нескольких участках. Речь идет о дорогах с 754 по 772 километр и с 1061 по 1167 километр в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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