В Набережных Челнах объявлен в розыск водитель, который сбил 84-летнего мужчину

ДТП случилось утром 19 июля на проспекте Яшьлек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Набережных Челнов объявила в розыск водителя, который сбил 84-летнего мужчину и уехал.

ДТП случилось утром 19 июля на проспекте Яшьлек, неподалеку от остановки «Детские сады». Пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. Водитель после этого уехал. Мужчина самостоятельно обратился в больницу.

Свидетелей происшествия просят позвонить по номеру 51-18-14 (дежурная часть ГИБДД) или 37-95-69 (отделение розыска ДПС).

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram