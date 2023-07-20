В Татарстане за 5 лет количество первоклассников увеличилось на 7 тысяч человек

В Татарстане работает 1,4 тысячи школ, где обучение проходят 480 тысяч учеников. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Татарстане за последние пять лет количество первоклассников увеличилось практически на семь тысяч человек. Об этом сообщила начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева.

По словам Алексеевой, в регионе работает 1,4 тысячи школ, где обучение проходят 480 тысяч учеников. При этом ежегодно увеличивается количество первоклассников. Особенно эта тенденция отмечается в Альметьевском и Пестречинском районах.

Как отметила спикер, для решения проблемы с нехваткой мест за счет нацпроекта «Образование» строятся школы. Так, в 2022 году было построено 11 школ. На эти цели было потрачено свыше 12 миллиардов рублей. В 2023 году строят 11 школ и дополнительный корпус на 16 миллиардов рублей.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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