На фестивале «Эпос в современном прочтении» представят вышитую карту Татарстана

Фестиваль организуют на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

В Болгаре на фестивале «Возрождение: Эпос в современном прочтении» представят вышитую карту Татарстана. Мероприятие пройдет 23 июля, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Фестиваль организуют на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Его посетят Государственный Советник региона Минтимер Шаймиев и мастерицы, которые принимали участие в вышивке карты.

Кроме того, гостей и посетителей мероприятия ждут спектакль «Завет хана Кубрата» от Исторического парка болгарского города Варны (21 июля) и олонхо «Кыыс Дэбилийэ» по мотивам якутского эпоса от Театра Олонхо (22 июля). А 23 июля состоится опера-легенда «Кара Пулат» Эльмиры Низамовы.

Акция посвящена объявленному в Татарстане раисом республики Рустамом Миннихановым Году национальных культур и традиций.

Напомним, в Казани в конце июля состоится фестиваль документального кино.

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