Программа учений нацелена на получение навыков в проведении поисково-спасательных операций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на учения МЧС по поиску пропавших детей приедет почти сотня волонтеров. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.

По словам Булиа, это мероприятие состоится с 20 по 24 июля. 80 волонтеров из десяти регионов встретятся, чтобы отточить знания и навыки, которые необходимы в работе со спасателями и силовыми ведомствами при поиске пропавших.

Программа учений нацелена на получение навыков в проведении поисково-спасательных операций. С 2018 года это обучение прошли более двух тысяч волонтеров со всей России.

Напомним, ранее в Казани пропал 15-летний подросток.

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