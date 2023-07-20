Как отметил представитель Минстроя региона, многие здания военкоматов находятся в запущенном состоянии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах идет ремонт в здании военного комиссариата Центрального и Автозаводского районов. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов.

По словам Фролова, всего в республике отремонтируют 13 объектов подобного профиля. Общая стоимость работ составляет полмиллиарда рублей.

Как отметил представитель Минстроя региона, многие здания военкоматов находятся в запущенном состоянии. Сотрудники и посетители учреждений, а также, стоящие на военном учете, должны чувствовать себя комфортно в этих стенах.

Напомним, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел встречу с участниками спецоперации.

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