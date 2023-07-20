В поликлиниках планируют избавиться от очередей и повысить укомплектованность кадрами Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане стартовала работа по реорганизации поликлиник. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. Планы провести такую работу появились у нового руководителя еще в феврале текущего года.

«Где-то появляются новые процессы, где-то пополним кадровый потенциал», – цитирует министра ИА «Татар-информ».

Как уточнил Марсель Миннуллин, что выпускники-ординаторы текущего года будут направлены на усиление первичного звена, а также в центральные районные больницы республики.

В целом, в поликлиниках планируют избавиться от очередей и повысить укомплектованность кадрами.

Ранее мы сообщали, что в казанском поселке Дербышки открыли филиал детской поликлиники №6 для 11,5 тысячи детей.

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