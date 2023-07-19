ФОТО: kzn.ru

В Казани количество ДТП с участием пьяных водителей уменьшилось на треть, сообщают в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Согласно официальным данным, в этом году на территории города зарегистрировано 16 таких ДТП. В 2022-м показатели за аналогичный период были выше на 36%.

Однако, по словам начальника отделения организационно-аналитической работы Госавтоинспекции УМВД по Казани Аллы Новиковой, число пьяных водителей не снижается, несмотря на сокращение аварийности.

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что состояние алкогольного опьянения водителя, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или гибель человека, – отягчающее обстоятельство. Подобное нарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет, уточняют в мэрии. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram