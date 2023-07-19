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НовостиОбщество19 июля 2023 16:43

До конца года в Татарстане отремонтируют 31 больницу

На сегодняшний день готовность работ составляет более 60%
Марина ДОЛГОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца года в Татарстане отремонтируют 31 больницу. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов во время пресс-конференции.

Выяснилось, что на сегодняшний день ремонтные работы осуществляются в 31 стационаре республиканских больниц. Объекты вошли в программу капитального ремонта на текущий год.

В настоящее время готовность работ в больницах составляет более 60%. Согласно заключенным договорам с подрядчиками, срок сдачи – конец 2023 года.

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