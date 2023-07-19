Эльмир Набиуллин покинул «Рубин»

ФОТО: ФК "Рубин" ВК

Как стало известно «КП-Казань», защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин покинул клуб. Официально об уходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Набиуллин вернулся в казанский клуб в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне Эльмир отыграл за «Рубин» всего 3 матча.

Всего в сезоне 2022/23 в активе игрока 16 матчей и ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Помимо Набиуллина в ближайшее время «Рубин» должен покинуть и Алан Дзагоев.

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