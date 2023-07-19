В Зеленодольском районе Татарстана нашли озеро с целебными свойствами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Зеленодольского района Татарстана обнаружили озеро с целебными свойствами. Об этом рассказали в пресс-службе Института управления, экономики и финансов КФУ.

Целебные свойства безымянного озера выявила заведующая кафедрой природообустройства и водопользования вуза Нафиса Мингазова. Преподаватель взяла пробы воды, после чего сделала вывод, что она является высокоминерализованной.

Нафиса Мингазова предполагает, что озеро сульфатное, а ил, содержащийся в нем, может благоприятно влиять на кожу.

Отмечается, что вода в озере, занимающем площадь более 3 гектаров, прозрачная.

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