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НовостиОбщество19 июля 2023 16:04

Вильфанд сообщил, что в Казани обильных осадков, как в Москве, не ожидается

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о синоптической ситуации в столице Татарстана
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Роман Вильфанд сообщил, что в Казани обильных осадков, как в Москве, не ожидается, передает мэрия столицы Татарстана. Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал о синоптической ситуации в республиканской столице.

Вильфанд считает, что в Казани таких интенсивных осадков, как в Москве, не будет. Дожди, по словам эксперта, в настоящее время уходят на северо-восток Центрального федерального округа. Поэтому обильные осадки следует ожидать в Костромской и Ярославской областях.

Что касается Приволжского федерального округа, то, предположительно, сильные дожди, гроза и ветер будут в Пермском крае.

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