Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Челнов предстанет перед судом за убийство и «расчлененку», рассказали в Следственном комитете Татарстана.

Сообщается, что в ночь на 1 декабря 2020-го года 24-летний житель Набережных Челнов повздорил с 61-летним соседом, который имел пагубное пристрастие к алкоголю. Во время драки молодой мужчина ударил потерпевшего по голове, от чего тот упал и ударился об угол табурета.

В результате полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте. Обвиняемый расчленил его тело, а после утопил в реке.

Во время задержания обвиняемый написал явку с повинной. Сейчас он находится под стражей.

Расследование страшного преступления завершено, дело передано в суд.

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