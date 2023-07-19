Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 15:54

Житель Челнов предстанет перед судом за убийство и «расчлененку»

Труп своей жертвы он утопил в реке
Марина ДОЛГОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Челнов предстанет перед судом за убийство и «расчлененку», рассказали в Следственном комитете Татарстана.

Сообщается, что в ночь на 1 декабря 2020-го года 24-летний житель Набережных Челнов повздорил с 61-летним соседом, который имел пагубное пристрастие к алкоголю. Во время драки молодой мужчина ударил потерпевшего по голове, от чего тот упал и ударился об угол табурета.

В результате полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте. Обвиняемый расчленил его тело, а после утопил в реке.

Во время задержания обвиняемый написал явку с повинной. Сейчас он находится под стражей.

Расследование страшного преступления завершено, дело передано в суд.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram