Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 43 школах Татарстана проведут капремонт перед новым учебным годом. О ближайших планах рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Помимо школ, планируется отремонтировать 143 столовые, а также 7 детских садов Татарстана.

Фролов отметил, что в настоящее время ремонтные работы выполнены на 70%. По словам министра, никаких проблем во время капремонта учебных заведений не возникает.

Ориентировочные сроки сдачи объектов обозначены на 15 августа.

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