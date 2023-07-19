На набережной Казанки установят экокабинки для переодеваний из 470 кг отходов

ФОТО: kzn.ru

На набережной Казанки появятся экологичные кабинки для переодеваний. Об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Татарстана.

Две новые кабинки будут установлены около волейбольной площадки.

Сообщается, что для их возведения было использовано 470 кг переработанных производственных отходов. Цвет кабинок определили дробленые пластиковые крышки, сданные казанцами на переработку.

Экологичные конструкции компания «Данафлекс» создает в партнерстве с Дирекцией парков и скверов города и командой Стратегии по проекту I’ll be back.

Ранее на улицах Казани появились скамейки и урны из переработанного вторсырья, а в новогодние каникулы на набережной стояла экоелка высотой 4 метра, напоминают в мэрии. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram