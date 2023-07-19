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НовостиОбщество19 июля 2023 15:01

Путь от Казани до Альметьевска по новой скоростной трассе будет занимать 2 часа

Ее планируют открыть в 2024 году
Марина ДОЛГОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорога от Казани до Альметьевска по новой скоростной трассе предположительно будет занимать 2 часа. Об этом стало известно во время пресс-тура, в который накануне вместе с журналистами отправился министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Выяснилось, что первая платная скоростная трасса республики будет открыта к концу следующего, 2024 года. На сегодняшний день там кипит работа – выполнено порядка 43% объема.

Строительство новой дороги в направлении Алексеевское-Альметьевск оценивается в достаточно внушительную сумму. По приблизительным подсчетам трасса обойдется в стоимость более 100 миллиардов рублей.

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