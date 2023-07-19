Фото: Алексей БУЛАТОВ

Физрукам и тренерам Татарстана подняли зарплаты до 18,4 тысячи рублей. Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации Татарстана. Согласно нему, с нового учебного года, 1 сентября, зарплаты сотрудников государственных спортивных организаций будут увеличены.

Так, педагогов, имеющих среднее профессиональное образование, ждет зарплата в 16,2 тысячи рублей. У тренеров, окончивших вузы, ожидается прибавки в 2 тысячи. Их зарплаты составят порядка 18,4 тысячи рублей.

Отмечается, что оклад тренеров и физруков будет увеличен в зависимости от профквалификации и занимаемой должности.

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