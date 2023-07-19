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НовостиОбщество19 июля 2023 14:08

На Татарстан надвигается дождевой фронт из Москвы

В связи с этим в республике ожидается похолодание
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Атмосферный фронт идет в сторону республики уже ослабленный.

Атмосферный фронт идет в сторону республики уже ослабленный.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сторону Татарстана идет атмосферный фронт с запада, из-за которого накануне прошли сильные ливни в Москве. Из-за обильных осадков в столице России затопило несколько районов, ряд станций метро, а также были задержаны рейсы в аэропортах.

Однако, по словам профессора КФУ Юрия Перведенцева, атмосферный фронт идет в сторону республики уже ослабленный. Местами пройдут осадки, после чего в Татарстане сразу похолодает, сообщают «Челнинские известия».

Ранее стало известно, что Татарстану помогут в борьбе с засухой и опустыниванием земель.

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