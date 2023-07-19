Глава Татарстана поручил создать комфортные условия в военкоматах

В военкоматы закупят оборудование, мебель и инвентарь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане капитально отремонтируют 13 военкоматов. Для этого закупят оборудование, мебель и инвентарь, рассказал на пресс-конференции первый замглавы Минстроя региона Алексей Фролов.

Глава республики Рустам Минниханов, в свою очередь, призвал создать комфортные, доступные условия для сотрудников военных комиссариатов и призывников. На ремонт военкоматов намерены выделить 491,5 миллиона рублей.

Ранее Рустам Минниханов призвал усилить работу по предупреждению пожаров из-за засухи.

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