Госдума приняла законопроект об исламском банкинге в Татарстане

Эксперимент реализуют в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Госдума приняла законопроект об исламском банкинге. Закон устанавливает, что эксперимент реализуют с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Особенностью исламского банкинга станет отсутствие процентов на заемные средства и возможность использование маткапитала при оплате обязательств по договору купли-продажи жилого помещения с отсрочкой.

Кроме того, банки не будут давать финансирование компаниям, производящим табачную и алкогольную продукцию, оружия, боеприпасы, торгующим такими товарами, а также с игорным бизнесом.

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