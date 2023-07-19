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НовостиОбщество19 июля 2023 12:48

В Татарстане за 5 лет количество первоклассников выросло почти на 7 тысяч

Больше всего рост отмечается в Альметьевском и Пестречинском районах
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Всего в Татарстане обучается около 487 тысячи детей.

Всего в Татарстане обучается около 487 тысячи детей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане за 5 лет количество первоклассников выросло почти на 7 тысяч. Такую статистику на пресс-конференции привела начальник управления общего образования республики Татьяна Алексеева.

Больше всего количество первоклассников увеличилось в Альметьевском районе - почти в 2 раза, и в Пестречинском районе - практически в 3,5 раза. Всего в Татарстане сейчас работают свыше 1,4 тысячи школ, а обучается в них около 487 тысяч детей.

Ранее в Татарстане назвали район с самой большой нехваткой мест в детсадах.

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