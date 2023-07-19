В Татарстане объяснили массовое уничтожение картофеля трактором

Содержание соланина - яда в картофеле - превышает норму в шесть раз Фото: принтскрин видео.

В Татарстане кадры уничтожения картофеля трактором взбудоражили общественность. Пользователи сети возмущены увиденным и массово задаются вопросом – неужели нельзя было отдать овощи людям или животным?

Как выяснилось, это вариант был опасен – у картофеля истек срок годности, его уже нельзя использовать в пищу и на корм животным.

«По результатам анализов, содержание соланина - яда в картофеле - превышает норму в шесть раз», - уточнили в администрации Чистопольского района, где произошел инцидент.

Ранее эксперт из Татарстана назвала четыре способа борьбы с колорадским жуком на картофеле.

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