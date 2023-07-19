Татарстану помогут в борьбе с засухой и опустыниванием земель

Для борьбы с опустыниванием намерены высаживать песчаную акацию, джузгун и песчаный овес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан вошел в список наиболее засушливых регионов России. В 2024 году для 14 таких субъектов подготовят усовершенствованные технологии по борьбе с опустыниванием и деградацией земель.

Регионы планируют разделить по видам и степени деградации, после чего ученые дадут рекомендации по каждому из них. Об этом ТАСС рассказал глава центра по борьбе с опустыниванием территорий ФНЦ агроэкологии РАН Александр Кузенко.

Для борьбы с опустыниванием в засушливых субъектах намерены высаживать песчаную акацию, джузгун и песчаный овес, которые останавливают и закрепляют пески. Позже сажают терескен, прутняки и житняки - кормовые культуры для скота.

Ранее мы рассказывали, что из-за засухи раис Татарстана Рустам Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации в республике.

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