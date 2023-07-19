Татарстан получит новые автобусы по программе казначейских кредитов

Сколько конкретно автобусов направят в Татарстан пока неизвестно. Фото: комитет по транспорту Казани

Татарстан оказался в числе регионов, заявки на обновление автобусного парка которых одобрили. Республика получит новый общественный транспорт в рамках программы специальных казначейских кредитов.

Всего 32 субъекта России получат 2,5 тысячи автобусов на 19,3 миллиарда. Планируется, что новые автобусы не только заменят старый транспорт, но и позволят открыть новые маршруты в регионах. Об этом в своем telegram-канале рассказал зампред правительства страны Марат Хуснуллин.

Сколько конкретно автобусов направят в Татарстан пока неизвестно. Отметим, что Марий Эл также получит новый общественный транспорт по программе казначейских кредитов.

Ранее стало известно из-за чего в Казани ежедневно с маршрута сходят до 30 автобусов.

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