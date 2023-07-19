Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 10:42

В Татарстане восстановили более половины разгромленных вандалом могил

Инцидент произошел на православным кладбище в Алексеевском районе
Адам САГАЛ
Работы планируют завершить к пятнице, 21 июля

Работы планируют завершить к пятнице, 21 июля

Более половины надгробий, пострадавших от рук вандала в Алексеевском районе Татарстана, восстановлены. Об этом сообщил глава района Сергей Демидов.

«Работы продолжаются. Завершим к пятнице», - доложил руководитель.

Напомним, 17 июля стало известно, что на православном кладбище разгромлены 29 могил. Вскоре был задержан подозреваемый, предположительно, 30-летний мужчина употребляет наркотики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram