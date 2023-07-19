В Татарстане восстановили более половины разгромленных вандалом могил

Работы планируют завершить к пятнице, 21 июля

Более половины надгробий, пострадавших от рук вандала в Алексеевском районе Татарстана, восстановлены. Об этом сообщил глава района Сергей Демидов.

«Работы продолжаются. Завершим к пятнице», - доложил руководитель.

Напомним, 17 июля стало известно, что на православном кладбище разгромлены 29 могил. Вскоре был задержан подозреваемый, предположительно, 30-летний мужчина употребляет наркотики.

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