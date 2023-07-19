В Татарстане экс-следователя судят за крышевание кафе и получение взятки

Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Фото: Артем КИЛЬКИН

В отношении экс-следователя главного следственного управления МВД по Татарстану Олега Кирюхина завели уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Рассмотрение дела прошло в Советском районном суде Казани 18 июля. Первый эпизод дела связан с крышеванием кафе Stifler's Mom. По версии следствия, заведение открыл друг Кирюхина и попросил экс-следователя помочь в решении вопросов с правоохранительными органами. За это он мог бесплатно пользоваться услугами заведения, сообщает «БИЗНЕС Online».

Второй эпизод связан с тем, что Олег Кирюхин, предположительно, не дал фигурантке ознакомиться с материалами дела, которое находилось в его производстве. В итоге женщине якобы пришлось перевести следователю 25 тысяч рублей, чтобы получить материалы.

Напомним, ранее в Казани задержали диверсанта с керосином, который хотел поджечь военную технику.

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