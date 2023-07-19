На улице Баумана находятся 18 площадок для творчества. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани на площадках уличные артисты выступили около 16 тысяч раз. Это удалось определить благодаря электронной платформе «Art-проспект», где зарегистрировались 679 музыкантов, художников и актеров, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Там отметили, что только на улице Баумана находятся 18 площадок для творчества. Это точки с музыкальным оборудованием и без техники, места для художников и театрального выступления.

Кроме того, самые популярные места для творчества находятся у нулевого километра. Расписание выступлений можно узнать на платформе «Art-проспект».

Отметим, «Art-проспект» дает доступ для выступлений также в парках, скверах и на площадях. А для бронирования выступления необходимо приобрести слот, который открывается в день в количестве четырех единиц.

Напомним, власти Казани в 2022 году изменили правила выступления уличных артистов.

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