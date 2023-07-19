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НовостиОбщество19 июля 2023 9:46

В Татарстане усилили контроль за рейсами из Египта из-за неизвестной болезни

Симптомы напоминают лихорадку Денге
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Пассажиров и членов экипажей проверяют в круглосуточном режиме.

Пассажиров и членов экипажей проверяют в круглосуточном режиме.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В египетской провинции Кена, которая находится в 600 километрах от Каира были зарегистрированы случаи неизвестной болезни кожи, симптомы которой похожи на лихорадку Денге, сообщает Роспотрбенадзор Татарстана.

«В связи с происходящим в аэропортах Казани и Бегишево был усилен санитарно - карантинный контроль за авиарейсами из Египта», - заявили в управлении.

Причем круглосуточно проверяют не только пассажиров, но и членов экипажей. Делают это сотрудники Роспотребнадзора при помощи бесконтактной термометрии, также они осматривают и опрашивают прибывших. Если выявляются симптомы, которые указывают на инфекционное заболевание, то заболевшего изолируют и госпитализируют.

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