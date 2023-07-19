Посетить столицу Татарстана чаще всего желают петербуржцы и нижегородцы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казань оказалась в топе-6 городов для командировок мечты. Ее выбрали 4% участников опроса. Соответствующее исследование провел портал Superjob.ru.

Посетить столицу Татарстана чаще всего желают петербуржцы и нижегородцы. А жители Казани, в свою очередь, мечтают съездить в командировку в Сочи и Владивосток.

Согласно опросу, первое место в рейтинге занимает Санкт-Петербург. Там побывать хотел бы каждый девятый респондент (11%). Вторую строчку заняла Москва, которую выбрали 9% опрошенных. Третье место занял Владивосток с показателем 8%. Далее идут Сочи и Калининград (по 6%).

Отметим, в голосовании приняли участие 1,6 тысячи человек, работа у которые предполагает возможность командировок. Оно проводилось в 351 населенном пункте России с 3 по 18 июля.

Напомним, Казань вошла в ТОП-5 популярных направлений для поездок по России.

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