По словам главы предприятия Сергея Темлякова, автобусам более десяти лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани из-за жары и износа с маршрута сходят ежедневно до 30 автобусов. В связи с этим перевозчики просят с пониманием отнестись к задержкам, сообщает пресс-служба ассоциации АТП Татарстана.

По словам главы предприятия Сергея Темлякова, автобусам более десяти лет, из-за этого на линии могут возникнут нештатные ситуации. В таком состоянии в казанском парке находятся 263 транспортных средств. Они выработали свой ресурс, но их заменить возможности пока нет.

Речь идет о маршрутах №№5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94. При этом в момент нештатной ситуации пассажиров пересаживают на другой автобус. А неисправный транспорт отправляют на ремонт.

Напомним, в Татарстане появятся 563 новых автобуса.

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