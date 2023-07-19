В Татарстане до 2025 года увеличат количество газозаправочных станций и КриоАЗС

Общий объем финансирования программы с 2019 года превышает пять миллиардов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане до 2025 года увеличат количество газозаправочных станций и криогенных АЗС. Их в республике появится 59 единиц. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

Согласно документу, через два года количество новых газозаправочных станций должно возрасти на 47 единиц, а КриоАЗС - на 12 единиц. На эти цели общий объем финансирования программы с 2019 года составляет более пяти миллиардов рублей. Их них 591 миллион рублей направили из республиканского бюджета.

Отметим, проект реализуется в рамках программы «Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) на территории Татарстана».

Напомним, на KazanForum 2023 назвали срок запуска электромобилей АТОМ в серийное производство.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram