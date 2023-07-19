В Татарстане цена минимальной потребительской корзины составила 22 тысячи рублей

В данное время документ проходит антикоррупционную экспертизу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Татарстане по итогам второго квартала 2023 года стоимость минимальной потребительской корзины выросла до 22 тысячи рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на официальной сайте правительства республики.

При этом за первый квартал текущего года сумма минимального потребительского бюджета составляла 21,8 тысячи рублей. Теперь этот показатель вырос на 215 рублей.

Отметим, сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Этот процесс продлится до 24 июля.

Напомним, в Татарстане минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2022 года увеличили до 21,2 тысячи рублей. Это на 105 рублей больше, чем в III квартале.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram