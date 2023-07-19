Название для музея выбрали «Белем». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Татарстана появится музей образования. Речь идет о территории Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Название для музея выбрали «Белем». Его тематика посвящена формированию чувства причастности и уважения к прошлому у детей и взрослых. Сейчас ведется работа над проектированием объекта.

Кроме того, на территории набережной реки Казанки обустроят сквер. Также планируют издать книгу о 100-летнем пути развития системы образования республики. Над ним будут работать редколлегия с рабочей группой.

Музей и сквер должны появиться до конца 2023 года в рамах Года педагога и наставника.

Напомним, в Казани на Баумана может появиться музей под открытым небом о достижениях науки Татарстана.

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