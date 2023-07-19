В Татарстане за полгода по дачной амнистии оформили почти девять тысяч прав

С 2017 года в налоговый оборот вовлечено 93 тысяч объектов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане за январь-июнь 2023 года по дачной амнистии оформили почти девять тысяч прав - 3,5 тысячи на земельные участки и свыше пяти тысяч на дома. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по республике Ильнур Хисматуллин.

По словам Хисматуллина, за 2022 год по упрощенной системе в собственность оформлено более 2,5 тысячи земельных участков, а также около 18 тысяч жилых и садовых домов. А с 2017 года в налоговый оборот вовлечено 93 тысяч объектов.

Напомним, Росреестр РТ объяснил процесс оформления дачных участков в собственность.

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