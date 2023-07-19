В Татарстане на пожаре погиб хозяин частного дома

Причина пожара пока не установлена Фото: МЧС Татарстана

В деревне Муртаза Бавлинского района Татарстана 18 июля в 17.16 произошел пожар. Горел частный жилой дом.

Прибывшие по вызову сотрудники МЧС смогли справиться с огнем в 17.50. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

Еще до приезда пожарных соседям удалось вынести из горящего дома 51-летнего хозяина жилья. Медики скорой помощи констатировали его смерть.

Причина пожара пока не установлена.

Ранее мы сообщали, что в пожаре на улице Павлюхина в Казани пострадали двое мужчин.

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