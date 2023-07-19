В Татарстане 17-летняя девушка получила тяжелые травмы на заводе

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: прокуратура РТ

На заводе в деревне Нижняя Ушма Балтасинского района Татарстана произошел несчастный случай с подростком.

Во время укладки кирпича устроившаяся на летнюю подработку 17-летняя девушка была травмирована конвеером. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

На место случившегося выезжал прокурор Ильдар Гайнуллин. Ведомство будет контролировать расследование уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в Казани 17-летний подросток выстрелил в соседа из ракетницы.

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