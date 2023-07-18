В Татарстане будут контролировать деньги жильцов, собранные на капремонт

Контроль будет осуществляться за целевым расходованием и обеспечением сохранности денежных средств оператором Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане будут контролировать собранные на капремонт деньги жильцов. Отвечать за это будет Госжилинспекция, которая уже разработала соответствующий документ. Он буде проходить антикоррупционную экспертизу до 21 июля. Инспекторы ведомства будут контролировать региональных операторов в части этой работы.

В частности, контроль будет осуществляться за целевым расходованием и обеспечением сохранности денежных средств оператором. Если оператор получит предостережение, то он должен в течение 10 дней подать возражение с объяснениями.

Проверки будут носить плановый характер, но могут быть и незапланированными по просьбе жителей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram