Чтобы зарегистрировать имущество нужно прийти в МФЦ Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 376 тысяч объектов в Татарстане не имеют официального владельца, на них не зарегистрировано право собственности. Об этом рассказал министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин.

В основном речь идет об объектах, права на которые возникли до января 1998 года, до появления закона о государственной регистрации недвижимости. Аглиуллин добавил, что это число все же снизилось. Ранее речь шла о 700 тысячах объектов.

По словам министра, чаще всего такая ситуация возникает из-за недопонимания людей. Он также отметил, что только оформления прав собственности имущество можно продать или передать по наследству, застраховать или получить компенсацию.

Чтобы зарегистрировать имущество нужно прийти в МФЦ и написать заявление о внесении сведений в ЕГРН.

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