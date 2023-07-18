Там установят лавочки, урны для мусора и подключат освещение Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Советском районе Казани на улице Заря благоустроят сквер. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана. В ведомстве сообщили, что там будут построены спортивная и детская площадки, проложены тротуары из брусчатки. Также там установят лавочки, урны для мусора и подключат освещение.

Благоустройство проводится одновременно с обновлением комплексов дворов по улицам Сибирский тракт, Заря и 8 марта.

В администрации района рассказали, что после строительства бульвара зеленая зона рядом с железнодорожными путями превратится в уютное место для отдыха горожан.

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