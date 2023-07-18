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НовостиОбщество18 июля 2023 16:20

Мэр Нижнекамска назвал способы решения проблемы с нехваткой парковочных мест

Рамиль Муллин считает, что для этого нужно улучшить работы общественного транспорта
Елена СКВОРЦОВА
Интервал времени между общественным транспортом должен составлять не более 10-15 минут.

Интервал времени между общественным транспортом должен составлять не более 10-15 минут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнекамска назвал способы решения проблемы с нехваткой парковочных мест. Рамиль Муллин считает, что для этого нужно улучшить работы общественного транспорта.

По словам градоначальника, интервал времени между общественным транспортом должен составлять не более 10-15 минут. Для этого были куплены дополнительные автобусы, а также решаются вопросы по улучшению трамваев.

Кроме того, Муллин считает, что проблему с парковками можно решить с помощью платных муниципальных парковочных мест.

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