Интервал времени между общественным транспортом должен составлять не более 10-15 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнекамска назвал способы решения проблемы с нехваткой парковочных мест. Рамиль Муллин считает, что для этого нужно улучшить работы общественного транспорта.

По словам градоначальника, интервал времени между общественным транспортом должен составлять не более 10-15 минут. Для этого были куплены дополнительные автобусы, а также решаются вопросы по улучшению трамваев.

Кроме того, Муллин считает, что проблему с парковками можно решить с помощью платных муниципальных парковочных мест.

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