В связи с этим жителей Казани и ее гостей просят заранее выбирать маршруты для движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на несколько ночей ограничат движение по улице Бондаренко. Это связано с ремонтными работами третьего северного коллектора, сообщили в мэрии столицы Татарстана.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома города сообщили, что в районе дома № 28 полностью ограничат движение по проезжей части с 00.00 до 6 утра с 22 по 25 июля.

Также по улице Бондаренко ограничат движение для автомобилей в районе дома № 10\8 с 22 июля по 20 августа из-за ремонта внутриквартальных тепловых сетей.

В связи с этим жителей Казани и ее гостей просят заранее выбирать маршруты для движения.

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