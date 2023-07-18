В среду Татарстан накроют грозы и сильный ветер

Днем и вечером местами ожидается гроза и ветер до 15-20 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 19 июля, Татарстан накроют грозы и сильный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Так, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается небольшой дождь, а вот днем и вечером местами ожидается гроза и ветер до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 12 градусов, а днем наоборот поднимется до 23-28 градусов со знаком плюс.

В столице Татарстана ночью ожидается 15-17 градусов тепла и без дождей. Днем прогнозируют небольшой дождь, местами грозу и 27 градусов выше нуля. Ветер дойдет до 15-20 метров в секунду.

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