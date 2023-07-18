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НовостиОбщество18 июля 2023 15:26

Айтишникам в Набережных Челнах предлагают зарплату в размере 200 тысяч рублей

Портал SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
Елена СКВОРЦОВА
А именно 1С-разработчикам

А именно 1С-разработчикам

Фото: Иван МАКЕЕВ

Айтишникам в Набережных Челнах предлагают зарплату в размере 200 тысяч рублей, а именно 1С-разработчикам. Такие данные опубликовал портал SuperJob в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий.

В этот же список попала вакансия руководителя группы прямых продаж в федеральном банке. Его зарплата от 120 тысяч рублей. Операторам производственной линии предлагают до 120 тысяч рублей в месяц. Механику — 100 тысяч. И там, и там обещают официальное трудоустройство, полный социальный пакет и льготы для сотрудников.

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