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НовостиОбщество18 июля 2023 15:10

Татарстан получит 36 млн на строительство двух корпусов в лагере «Чайка»

Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков
Елена СКВОРЦОВА
Лагерь находится на берегу Волги, на территории заповедной зоны Долгая Поляна

Лагерь находится на берегу Волги, на территории заповедной зоны Долгая Поляна

Фото: Артем КИЛЬКИН

Татарстан получит 36 млн на строительство двух корпусов в лагере «Чайка» в рамках федерального конкурса по возведению объектов детского отдыха некапитального строительства. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Всего на конкурс было подано 27 заявок. Победителями стали 16 регионов. Садыков уточнил, что в рамках республиканской программы лагерю «Чайка» уже выделено 50 млн рублей из регионального бюджета. Там, кстати, уже возведена столовая на 100 мест.

Напомним, что он находится на берегу Волги, на территории заповедной зоны Долгая Поляна. Лагерь работает круглогодично и принимает по 90 детей за смену.

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