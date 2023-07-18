Цена на строительство первой платной дороги в Татарстане выросла до 102 млрд

В настоящий момент времени готовность объекта составляет 43% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цена на строительство первой платной дороги в Татарстане по маршруту Алексеевское — Альметьевск выросла до 102 млрд рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. По его словам, это стоимость с учетом работ, которые идут с 2007 года. Компания Фоата Комарова построила землеполотно почти на всем участке. Сейчас же работы ведутся двумя генеральными подрядчиками «СМП-Нефтегаз» и «Алексеевскдорстрой».

Работы разделены на два этапа. В настоящий момент времени готовность объекта составляет 43%. Общая протяженность дороги составляет 145 км. Планируется, что трасса будет открыта к концу 2024 года. Там будет 33 путепровода и 9 мостов.

Отметим, что строительство ведется по концессионному соглашению. Его срок действия 99 лет, а стоимость 83,6 млрд рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram