На реновацию 10 объектов будет направлено более 10 млрд рублей. Фото: минмолодежи

В Татарстане на 71,9% завершен капремонт молодежных центров. На реновацию 10 объектов будет направлено более 10 млрд рублей. Об этом рассказал глава минмолодежи республики Ринат Садыков. Министр добавил, что два из них уже открыты после ремонта, а в 4 ведутся работы. Два центра будут строиться с нуля. Это объекты в Тюлячинском районе и Московском районе столицы.

Садыков отметил, что в реновации принимают участие сами молодые люди. Они формируют будущий облик и наполнение пространства. Посещать центры могут все желающие.

Напомним, что программа капремонта молодежных центров реализуется в Татарстане с 2020 года. Ремонты были проведены в 16 центра на сумму более 1 млрд рублей.

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